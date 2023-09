Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

127,32 EUR -0,56% (06.09.2023, 09:09)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

137,27 USD -0,62% (05.09.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (06.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Federal Trade Commission (FTC) werde einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge noch in diesem September Klage gegen Amazon einreichen. Damit werde die Behörde eine vier Jahre lange kartellrechtliche Untersuchung des E-Commerce- und Cloudspezialisten abschließen. Was bedeute das für die Aktie?Die FTC habe sich in ihrer Untersuchung mehrere Geschäftspraktiken vorgenommen. Die Behörde werfe Amazon unter anderem vor, die Logistik- und Werbedienste unfair zu nutzen. Wie Bloomberg berichte, hätten sich Händler beschwert, dass der US-Konzern den Zugang zu Marketplace auf unfaire Weise mit seinem Logistikservice verknüpfe.Es sei die vierte Klage, die die Behörde in diesem Jahr gegen Amazon einreiche. Damit erhöhe die FTC den Druck auf den Big-Tech-Konzern, angetrieben durch die Regierung Biden, die sich in ihrer Wirtschaftspolitik auf Kartellrecht und Wettbewerb konzentriere.Für besonderes Aufsehen habe die Klage im Juni gesorgt, als die FTC Amazon unrechtes Verhalten an den Kunden vorgeworfen habe. Es habe geheißen, das Unternehmen habe auf der Webpage manipulative, zwanghafte oder trügerische Benutzeroberflächen-Designs verwendet. So sollten Kunden leichter dazu gebracht werden, sich für automatisch verlängernde Prime-Abonnements anzumelden."Der Aktionär" bleibt für seine laufende Empfehlung (+45 Prozent seit Januar) bullish, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 06.09.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.