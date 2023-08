Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (10.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Während Jeff Bezos viel Spaß an coolen Projekten gehabt habe (und dabei nicht aufs Geld geachtet habe), gehe es unter Andy Jassy bei Amazon.com nüchterner zu. Das Ergebnis: Der Onlinehandel- und Cloud-Gigant mache wieder ordentlich Gewinn. 37% hat Jassy mittlerweile gestrichen - als Nächstes könnte dieser Bereich dran sein. Und zwar völlig zurecht.Jim Mullin und Robert Dreer hätten ihre gut bezahlten Jobs bei Amazon.com an den Nagel gehängt. Mullin sei nicht mehr Chefpilot von Prime Air, Dreer nicht mehr derjenige, der für den gesamten Testbetrieb von Prime Air verantwortlich gewesen sei. Offensichtlich würden die beiden Top-Manager keine Zukunft mehr für das Drohnenprojekt des E-Commerce-Giganten sehen. Zurecht, denn Lieferungen über den Luftweg würden nur in ganz wenigen Fällen Vorteile bringen, nämlich dann, wenn Leute an sehr schwer zugänglichen Orten wohnen würden.Die Zeiten von teuren, aufwendigen Spielereien bei Amazon.com seien unter Andy Jassy vorbei. Unter seiner Leitung werde der Konzern Schritt für Schritt effizienter und profitabler. Die Aktie bleibe ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: