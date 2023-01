NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

95,27 USD +0,19% (12.01.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (13.01.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Keine Trendwende - ChartanalyseDie Aktie des Internetgiganten Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) befindet sich seit ihrem Scheitern am Allzeithoch im November 2021 in einer massiven Abwärtsbewegung und fiel von 188,11 USD auf die Unterstützung bei 81,30 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Auf dieser Unterstützung habe die Aktie ab Ende Dezember 2022 einen kleinen Doppelboden ausgebildet. Diesen habe sie am 9. Januar vollendet. Zuletzt habe der Aktienkurs deutlich angezogen und gestern ein Hoch bei 97,19 USD erreicht. Damit sei die Aktie bis fast an ihren Abwärtstrend seit 16. August 2022 geklettert. Dieser verlaufe aktuell bei 98,11 USD. Bei 102,52 USD liege ein wichtiger Horizontalwiderstand.Die Erholung in den letzten Tagen sei beeindruckend gewesen. Aber der kleine Doppelboden sei keine ausreichende Grundlage für eine große Trendwende. Die Aktie notiere jetzt nahe wichtiger Hürden und könnte wieder nach unten abdrehen. Kurzfristig seien Abgaben bis 86,96 USD und sogar 81,30 USD möglich. Erst mit einem Ausbruch über 102,52 USD würde sich weiteres Aufwärtspotenzial ergeben. In diesem Fall könnte die Aktie sich weiter in Richtung 117,09 USD oder sogar 123,66 USD erholen. (Analyse vom 13.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:87,72 EUR -0,09% (13.01.2023, 09:18)