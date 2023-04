Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (26.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Morgen lege der Onlinehandel- und Cloud-Gigant seine Zahlen für das erste Quartal vor und gebe einen Ausblick auf die kommenden Monate ab. Stephen Ju, Analyst bei der Credit Suisse, habe vor dem von den Anlegern mit großer Spannung erwarteten Tag sein outperform-Rating bestätigt. Für seinen Optimismus gebe es drei Gründe.Ju erwarte eine Verbesserung der operativen Marge im E-Commerce-Segment im Zuge des Ausbaus der Infrastruktur. "Zudem besteht die Chance, dass der freie Cashflow im Werbesegment schneller wächst als bislang angenommen", so der Analyst. Dritter Grund: Amazon.com werde optimistischer bei der Umsatzprognose für AWS.Jus Kursziel für die Amazon.com-Aktie laute 140 Euro. Das liege ein Stück weit über dem Durchschnitt der 60 von Bloomberg befragten Analysten: Die würden im Schnitt aktuell ein Kursziel von 134,25 Euro sehen. 56 Experten würden die Amazon.com-Aktie zum Kauf empfehlen, drei würden "halten" sagen, nur einer rate dazu, das Ppaier zu verkaufen.In Sachen Langfrist-Potenzial von Amazon.com gebe es für den "Aktionär" keine Diskussion. Das sei nach wie vor immens. Ob die Aktie aber kurzfristig zulegen könne, hänge am Donnerstag besonders von zwei Faktoren ab: Könne AWS (wie so oft) positiv überraschen? Und wie komme der Konzern beim Sparkurs voran? Überzeuge Amazon.com hier, könnte der Kurs schnell in Richtung 120 USD laufen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link