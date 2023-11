Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

132,74 EUR +0,05% (09.11.2023, 11:18)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

142,08 USD -0,44% (08.11.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.11.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: KI sorgt für Zusatzumsatz - AktienanalyseÜberraschend deutlich hat Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) Umsatz und Gewinn im per Ende September abgelaufenen Quartal gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Erlöse seien um 13 Prozent auf 143,1 Mrd. Dollar gewachsen. Der Gewinn sei von 2,9 Mrd. auf 9,9 Mrd. Dollar hochgesprungen. In der Cloud-Sparte AWS, wo Amazon mit Branchengrößen wie Microsoft und Alphabet konkurriere, seien die Erlöse um zwölf Prozent auf 23,1 Mrd. Dollar geklettert. Das habe im Schnitt den Erwartungen der Analysten entsprochen, auch wenn einige von ihnen angesichts des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) mehr erwartet hätten. Zugleich habe AWS das operative Ergebnis von 5,4 Mrd. auf sieben Mrd. Dollar gesteigert. Das sei deutlich mehr gewesen als am Markt erwartet.Im Analysten-Call habe CEO Andy Jassy die Fortschritte im AWS-Geschäft betont, auch wenn einige Unternehmen Geld hätten sparen wollen. Man habe mehrere neue Kundenverträge abgeschlossen, die seit diesem Monat gegriffen hätten. Der Manager habe die Kosten stark gesenkt und neben der Cloud auch das Werbegeschäft ausgebaut.Amazon wolle ein starker Player bei sogenannter generativer KI werden, habe er betont. Das sei ein Überbegriff für Programme wie den Chatbot ChatGPT, die Sätze auf dem Niveau eines Menschen formulieren könnten, sowie Software, die zum Teil täuschend echte Bilder aus Textbeschreibungen erzeugen könne. So biete Amazon Händlern seit kurzem testweise an, Bilder ihrer Produkte in verschiedenen Umgebungen von KI-Software erstellen zu lassen. KI-Technologien könnten AWS über die Jahre Dutzende Mrd. Dollar Umsatz zusätzlichen einbringen, so Jassy. Klinge eigentlich gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: