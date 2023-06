Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (14.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Künstliche Intelligenz kommt zunehmend in unserem Alltag vor - manchmal merken wir es gar nicht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Mehr und mehr Unternehmen würden die KI nutzen, um Prozesse zu optimieren. Amazon habe damit begonnen, eine Funktion in seiner App zu testen, um die Kundenbewertungen zusammenzufassen. Das dürfte die Geschäfte ankurbeln.Mittels KI würden die Kunden in wenigen Sätzen erfahren, was den Käufern an dem Produkt gefallen habe und was nicht, berichte CNBC. Die KI fasse die Rezensionen etwa für das Kinderspielzeug "Magic Mixies" wie folgt zusammen:"Es gab positive Aussagen von Kunden etwa zum Spaßfaktor, Aussehen, Wert, Leistung, Qualität und zum Auslaufschutz. Allerdings hat sich die Mehrheit der Kunden hierzu negativ geäußert. Einige Kunden haben zum Beispiel über 100 Dollar für ein Spielzeug bezahlt, das den Preis nicht wert war. Andere hatten mit der Qualität Probleme oder mit dem Akku. Kindern scheint das Produkt allerdings Spaß zu machen."Der KI-Service könnte vielen Kunden eine große Hilfe sein - denn oft gebe es bei Amazon massenhaft Bewertungen und Kommentare, durch die man sich regelrecht kämpfen müsse. "Magic Mixies" etwa habe 16.557 Sternebewertungen und 1.787 Rezensionen.Amazon zähle zu den Firmen, die von der KI besonders profitieren sollten.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link