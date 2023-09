Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (15.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Künstliche Intelligenz sei das Megathema 2023 - wahrscheinlich werde man erst im Laufe der Zeit verstehen, was mit den Anwendungen alles möglich sei und wie KI unser Leben verändere. Außerdem stehe noch nicht endgültig, welche Unternehmen alles von KI profitieren würden. Laut Barclays sei der Fall bei Amazon klar."Die besten Unternehmen im Bereich der KI verfügen wahrscheinlich über eine Kombination aus: 1. Vorteile beim Vertrieb, 2. starke technische KI-Fähigkeiten, 3. die Ressourcen, um aggressiv zu investieren und 4. die Bereitschaft zu handeln", würden die Barclays-Experten in ihrer Studie schreiben.Amazon profitiere klar von seiner Web-Service-Plattform, die eine einzigartige Basis sei, um eine breite Palette von Dienstleistungen für KI-Start-ups und größere Kunden anzubieten. "Dazu hat Amazons E-Commerce-Geschäft die größte Kundenbasis der Welt, wenn man China ausklammert."Nach der Einschätzung von Barclays könnte sich die Art und Weise, wie der Datenverkehr durch das Internet fließe, komplett verändern - "und die Marktkapitalisierung vieler Aktien ebenfalls".DER AKTIONÄR habe Amazon wegen AWS bereits als klaren KI-Gewinner identifiziert. Das Papier liege seit Januar 50 Prozent im Plus.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Amazon.com-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 15.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link