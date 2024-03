Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

164,96 EUR +0,50% (22.03.2024, 12:16)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

178,15 USD 0,00% (21.03.2024)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das Ziel von Amazons Streaming-Aktivitäten sei, dass die Kunden etwas bestellen würden. Serien und Filme seien zwar oft teuer, ob sie den gewünschten Effekt hätten, sei aber fraglich. Anders könnte es bei diesem Format aussehen. Laut den Beteiligten handele es sich um nichts Geringeres als die "größte Gameshow der Geschichte".Amazon habe Jimmy Donaldson unter Vertrag genommen, auf Social Media bekannt als MrBeast. Auf seinen fünf Kanälen würden dem 25-Jährigen 390 Millionen Menschen folgen. Sein Channel MrBeast habe 246 Millionen Abonnenten - keine Einzelperson habe mehr Follower.Die Fans würden MrBeast wegen seiner aufwendigen Produktionen lieben. Videos wie "Ich überlebte 7 Tage in einer verlassenen Stadt", "Die gefährlichste Falle der Welt!" oder "I Built The World's Largest Lego Tower" seien teilweise viele Hundert Millionen Mal angeklickt worden.Die neue Show bei Amazon Prime solle "Beast Games" heißen und in 240 Ländern ausgestrahlt werden. Preisgeld: fünf Millionen Dollar. Das sei die höchste jemals in einer Spielshow ausbezahlte Summe. Die Kosten für die Sendung sollten sich auf rund 100 Millionen Dollar belaufen. Donalds verspreche: "Die Show wird wie unsere Youtube-Videos sein, nur 20-mal besser."Das könnte Prime nicht nur merklich mehr Abos bescheren, sondern auch das Onlinegeschäft ankurbeln. Denn seit diesem Jahr strahle Amazon Prime während seiner Sendungen Werbung aus. Wolle man die Spots nicht sehen, müsse man im Monat drei Dollar/Euro bezahlen.Amazon habe derzeit knapp 270 Millionen Prime-Mitglieder. Laut Bloomberg sollten es Ende des Jahrzehnts mehr als 400 Millionen sein.Prime-Kunden seien nicht nur treu, sondern sie würden bei Amazon etwa zweieinhalbmal so viel wie gewöhnliche Kunden bestellen.100 Millionen für die Sendung würden nicht wenig klingen, könnten dem Konzern aber deutlich mehr bringen als so mancher Film oder so manche Serie."Der Aktionär" bleibt für seine laufende Empfehlung (+82 Prozent seit Januar 2023) bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 22.03.2024)