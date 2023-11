Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

135,58 EUR +2,81% (22.11.2023, 15:42)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

143,90 USD -1,53% (21.11.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das sei dann doch nichts mit einem neuen 15-Monats-Hoch bei Amazon gewesen. Die Aktie des Tech-Riesen sei mit einem Minus von 1,5 Prozent auf 143,90 Dollar aus dem Dienstagshandel gegangen, am Mittwoch verliere das Papier im vorbörslichen Handel 0,3 Prozent. Ein alter Bekannter habe sich offenbar in großem Stil von Amazon-Aktien getrennt.Bei der Person handle es sich um Jeff Bezos. Der Amazon-Gründer und langjährige CEO habe laut einem CNBC-Bericht "aggressiv" Amazon-Aktien verkauft - acht bis zehn Millionen Stück im Wert von bis zu einer Milliarde Dollar. Bezos habe bereits in der vergangenen Wochen Anteilsscheine für 240 Millionen verkauft.Grund zur Sorge sei das aber nicht, denn Bezos trenne sich schon lange immer wieder von Amazon-Aktien. 2017 habe er gesagt, dass er jährlich Amazon-Aktien im Wert von mindestens einer Milliarde Dollar verkaufen werde, um sein Raketen-Startup Blue Origin zu finanzieren. Zudem unterstütze Bezos, mit einem Vermögen von 170 Milliarden Dollar drittreichster Mensch, mehrere wohltätige Projekte.Amazon liege seit der Empfehlung des AKTIONÄR vom Januar 50 Prozent im Plus. Die Investmentstory ist voll intakt, neue Hochs sind nur eine Frage der Zeit, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: