Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

92,32 EUR +1,01% (13.02.2023, 20:37)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

99,23 USD +1,66% (13.02.2023, 20:23)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (13.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ein klarer Kauf.Die Amazon-Aktie schicke sich zum Wochenauftakt an, die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke zurückzuerobern. Die Papiere des Tech-Konzerns würden in einem starken Gesamtmarkt solide im positiven Bereich notieren. Neue News vom Unternehmen gebe es nicht. Vielmehr dürfte eine positive Studie der Grund für den Kursanstieg der Aktie sein.Amazon werde im Jahr 2022 zum ersten Mal an jedem Verkauf eines Unternehmens, das den Online-Marktplatz des Tech-Giganten nutze, mehr als 50 Prozent verdienen. Das berichte am Montag die Nachrichten-Agentur Bloomberg und beziehe sich dabei auf eine Studie von Market Pulse.Das Forschungsunternehmen habe Verkäufertransaktionen bis ins Jahr 2016 zurück untersucht. Dabei seien die Gesamtkosten des Verkaufs berechnet worden, also Verkaufsprovision, Gebühren für Lagerhaltung, Verpackung und Lieferung sowie die Ausgaben für Werbung auf einer Website, auf der Hunderte Millionen Produkte um Aufmerksamkeit buhlen würden. Hintergrund: Rund zwei Millionen Unternehmen würden ihre Erzeugnisse über diese riesige Amazon-Plattform veräußern.Die Amazon-Aktie gewinne am Montag (US-Mittagszeit) in einem freundlichen Markt rund 1,7 Prozent auf 99,20 Dollar. Auf dem weiteren Weg nach oben gelte es nun, besagte 100-Dollar-Hürde zu überwinden. Im Falle von aufkommenden Verkaufsdrucks fungiere der GD50 (aktuell: 93,04 Dollar) indes als solide Unterstützung.Die Amazon.com-Aktie ist ein klarer Kauf, so Carsten Kaletta. Das Kursziel laute 120,00 Euro. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.