Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.12.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Ein Investment in die Aktie nach dem scharfen Rücksetzer hat durchaus Charme - AktienanalyseDie Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) taucht in der Beliebtheitsskala der deutschen Anleger weit oben auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder: Die langfristige Performance überzeuge. Zuletzt sei es jedoch nicht mehr ganz so rund gelaufen. Gegenüber dem Höchstkurs habe sich der Titel mehr als halbiert. Damit hätten Börsianer die zuletzt enttäuschende Geschäftsentwicklung quittiert. Der weltgrößte Onlinehändler habe mit einer überraschend schwachen Umsatz- und Gewinnprognose für das Weihnachtsquartal für eine negative Überraschung gesorgt. Bereits im abgelaufenen dritten Quartal sei der Gewinn von 3,3 Mrd. auf 2,9 Mrd. Dollar gesunken. Und obwohl Amazon die Beiträge für die Prime-Mitgliedschaft und andere Gebühren angehoben habe und in diesem Jahr statt einer gleich zwei Sonder-Verkaufsaktionen gehabt habe, sei der Umsatz nur um 15 Prozent auf 127,1 Mrd. Dollar gewachsen und damit ebenfalls unter den Markterwartungen geblieben.Um gegenzusteuern, habe der neue Amazon-Chef Andy Jassy eine strenge Kostenkontrolle angekündigt. Zudem sei ein großer Stellenabbau eingeleitet worden. Auch unprofitable Sparten stünden laut Medienberichten auf dem Prüfstand. Die Chancen stünden gut, dass Amazon damit wieder auf Kurs komme. Schließlich sei Amazon eine der wertvollsten und bekanntesten Marken der Welt. Viele Millionen Menschen würden die E-Commerce-Plattform regelmäßig nutzen oder seien etwa als Händler davon abhängig. Gleichzeitig sei die Cloud-Sparte AWS einer der weltweit wichtigsten Digitalisierer. Ein Investment nach dem scharfen Rücksetzer hat daher durchaus einen gewissen Charme, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:81,66 EUR -0,05% (22.12.2022, 11:13)