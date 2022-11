Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (03.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Microsoft überhole Amazon im Interbrand's 2022 Best Global Brands Report. Microsoft sei erstmals seit 2017 wieder mehr wert als Amazon. Weiter unangefochten auf Platz 1 rangiere Apple. Interbrand veröffentliche heute die diesjährige Ausgabe der renommierten "Best Global Brands"-Studie im Rahmen des WebSummit in Lissabon, Portugal.Das Jahr 2022 sei geprägt von Unsicherheit und stetigem Wandel. Um in einem solchen Umfeld erfolgreich zu sein, bedürfe es der Fähigkeit sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse des Rankings der 100 wertvollsten globalen Marken würden dies verdeutlichen: Das Markenverständnis der erfolgreichsten Marken habe eine neue Ebene erreicht. Die wertvollsten Marken würden sich durch Branchen- und Sektoren-übergreifende Erlebnisse und übernehmen umfassendere Verantwortung innerhalb der Gesellschaft positionieren. Genau das drücke auch der Titel des diesjährigen Reports aus: "Brands as Acts of Leadership".Apple bleibe im zehnten Jahr in Folge auf Position 1, während Microsoft sich den 2. Platz gesichert und damit Amazon (#3) überholt habe.Die Marken Microsoft, Tesla und Chanel könnten mit jeweils plus 32 Prozent das größte Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr verzeichnen. Zwar könne Tesla nicht direkt an den kometenhaften Aufstieg in 2021 anknüpfen, durch das weiterhin starke Wachstum aber an BMW (#13) vorbeiziehen. Lego punkte zudem mit einer stolzen Wachstumsrate von plus 30 Prozent (#63).Besonders stark würden dieses Jahr die Luxus-Marken Dior, Chanel, Hermès, Gucci, Louis Vuitton und Prada mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 22 Prozent wachsen.Die Aktie von Amazon sei zuletzt nach einem schwachen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft deutlich unter Druck geraten. Anleger warten eine Stabilisierung ab, so Marion Schlegel. Auch die Microsoft-Aktie sei mittlerweile charttechnisch angeschlagen. "Der Aktionär" rät hier aber, an Bord zu bleiben. Das Stopp-Limit sollte man bei 195,00 Euro beachten. (Analyse vom 03.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link