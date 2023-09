Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Nach der Rally infolge der Top-Zahlen für das Q2 sei bei Amazon Konsolidierung angesagt. Die vergangene Woche habe die Aktie nahezu unverändert beendet, habe sich damit aber besser als NASDAQ 100 und S&P (beide -1,4 Prozent) gehalten. Wie viel Kraft hätten die Bullen, Amazon auf ein neues 52-Wochen-Hoch zu hieven?Wichtig sei: Der im März begonnene Aufwärtstrend sei intakt. Zudem habe die 50-Tage-Linie sich als verlässliche Unterstützung erwiesen: Der Titel habe dort mustergültig aufgesetzt und nach oben gedreht.Den Kurs, den es zu knacken gelte, sei 143,63 Dollar. Dort verlaufe das 52-Wochen-Hoch, erreicht am 4. August.Doch nachdem das Break in der vergangenen Woche ausgeblieben sei, könne es sehr gut sein, dass sich die Bullen bis nach dem 20. September gedulden müssten. Dann tage die US-Notenbank, und es sei ziemlich wahrscheinlich, dass die Anleger vor der Sitzung nicht groß ins Risiko gehen würden.Aus fundamentaler Sicht seien merklich höhere Kurse bei Amazon absolut in Ordnung gegangen. Vor allem die großen Fortschritte in Sachen Kostenmanagement bei E-Commerce würden für Kursfantasie sorgen. Auch dürfte AWS die Talsohle verlassen haben.Amazon sei seit Januar wieder auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Seitdem habe die Aktie 46 Prozent zugelegt.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die Amazon.com-Aktie bei 165 Euro. (Analyse vom 11.09.2023)