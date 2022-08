Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

137,80 EUR +1,07% (12.08.2022, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

137,66 EUR 0,00% (12.08.2022, 14:01)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

140,48 USD -1,55% (11.08.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (12.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon sei an der Börse aufgetaucht. Seit dem Tief im Mai habe die Aktie 43 Prozent zugelegt, nun notiere Amazon knapp unterhalb der 200-Tage-Linie, womit ein starkes Kaufsignal zum Greifen nah sei. Der Abstand zum S&P 500 sei zusammengeschmolzen. Schaffe Amazon in diesem Jahr - wie so oft - Outperformance?Amazon sei seit 1997 an der Börse. Seitdem sei die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten 15mal besser als der S&P 500 gewesen. 14mal habe Amazon den Index um mindestens 20 Prozentpunkte geschlagen.Die letzte Outperformance habe es 2020 gegeben. Damals habe Amazon am Jahresende 76 Prozent höher als zu Jahresanfang gestanden. Der S&P 500 habe sich lediglich um 18 Prozent verbessert.Die stärkste Outperformance liege schon 24 Jahre zurück: 1998, im New-Economy-Rausch, seien die Anleger völlig verrückt nach Geschäftsmodellen wie dem Amazons gewesen. So sei die Aktie in diesem Jahr um 1.760 Prozent explodiert, während der Index nur um 32 Prozent geklettert sei.Die beeindruckendste Zahl komme zum Schluss: 187.420 Prozent habe Amazon seit dem Börsengang zugelegt (S&P 500: 700 Prozent). Wer damals nur 1.000 Euro investiert habe, besitze nun ein Vermögen in Höhe von 1,9 Millionen."Der Aktionär" ist sich sicher: Auch nach dieser Wahnsinns-Performance hat die Amazon-Aktie immer noch Luft nach oben und bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 12.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".