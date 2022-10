Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

96,74 EUR -13,00% (28.10.2022, 08:59)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

113,08 EUR -4,19% (27.10.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

111,40 USD +0,40% (27.10.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Zeit der herben Enttäuschungen bei Big Tech gehe weiter. Nach dem Meta-Schock enttäusche am Donnerstag auch Amazon auf ganzer Linie. Vor allem die miese Prognose für das vierte Quartal komme nicht gut an. Die Aktie des E-Commerce-Riesen breche im Anschluss an die Zahlen nachbörslich knapp 20 Prozent ein.Der Umsatz habe im dritten Quartal bei 127,1 Milliarden Dollar gelegen - gerechnet worden sei mit 127,5 Milliarden Dollar. Dabei habe auch die wichtige Cloud-Sparte AWS unter den Erwartungen gelegen. Als Gewinn je Aktie seien 28 Cent hängengeblieben. Auch das operative Ergebnis habe mit 2,5 Milliarden Dollar massiv die geschätzten 3,11 Milliarden Dollar verfehlt.Besonders schwerwiegend: Der Ausblick auf das vierte Quartal sei sehr dürftig ausgefallen. Der Umsatz solle dann bei 140 bis 148 Milliarden Dollar liegen statt der geschätzten 155,5 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis solle dann nur noch bei 0,0 bis 4,0 Milliarden Dollar liegen. Die Schätzungen hätten hier bei 4,66 Milliarden Dollar gelegen.Zahlen und Ausblick seien eine herbe Enttäuschung. Ungeachtet der guten langfristigen Aussichten sollten Anleger nun genau hinsehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Aktien von Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.