Ja, obwohl das Unternehmen einen Bericht über die Sicherheit, die Gesundheit und das Wohlergehen der Arbeitnehmer:innen erstellt habe, sei noch mehr Klarheit über die Auswirkungen der Unternehmenspolitik auf die Sicherheit der Arbeitnehmer:innen erforderlich. Der Antragsteller fordere, dass der Bericht die Auswirkungen der "Politik, des Managements, der Leistungsparameter und der Ziele" des Unternehmens enthalten solle. Die Experten von Schroders seien der Meinung, dass diese Informationen für die Aktionär:innen von entscheidender Bedeutung seien, um beurteilen zu können, wie die Politik und die Managementpraktiken des Unternehmens eine Sicherheitskultur fördern würden und wie beabsichtigt umgesetzt würden.



4. Könnte die Resolution unbeabsichtigte, schädliche Folgen haben?



Nein, die Experten von Schroders würden glauben, dass die in diesem Antrag geforderten Informationen den Aktionär:innen mehr Transparenz über die Arbeitsschutzpolitik des Unternehmens und deren Umsetzung in der Praxis verschaffen würden. Sollte die Prüfung Mängel aufzeigen, werde das Unternehmen nach Meinung der Experten von Schroders in die Lage versetzt, etwaige Lücken in seinen Prozessen proaktiv anzugehen und so seine Leistungen im Bereich der Arbeitssicherheit zu verbessern und die damit verbundenen Risiken zu mindern. In Anbetracht der potenziellen Geschäftsrisiken, die mit der Sicherheit der Arbeitnehmer:innen verbunden seien, würden die Experten von Schroders die Investition in ein unabhängiges Audit für lohnenswert halten.



[1] Der "Engagement Blueprint" wurde 2022 eingeführt und legt die Ambitionen und den Ansatz von Schroders in Bezug auf Active Ownership in sechs Kernthemen fest: Klimawandel, Corporate Governance, Vielfalt und Inklusion, Humankapitalmanagement, Menschenrechte, Naturkapital und Biodiversität.





London (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Hauptversammlung - Wie Schroders über die Arbeitsbedingungen in den Lagerhäusern abstimmen wird - AktiennewsAnlässlich der bevorstehenden Hauptversammlung von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) erläutert Schroders, wie das Haus hinsichtlich der Arbeitsbedingungen in den Lagerhäusern des Onlineversandhändlers abstimmen wird.Am 24. Mai würden die Aktionär:innen des US-amerikanischen E-Commerce- und Technologieunternehmens Amazon über einen Aktionärsantrag abstimmen, in dem das Unternehmen aufgefordert werde, "eine unabhängige Prüfung und einen Bericht über die Arbeitsbedingungen und die Behandlung der Amazon-Lagerarbeiter in Auftrag zu geben, einschließlich der Auswirkungen seiner Politik, seines Managements, seiner Leistungskennzahlen und seiner Ziele".Die Antragsteller:innen würden Berichte zitieren, aus denen hervorgehe, dass das Unternehmen höhere selbst gemeldete Verletzungsraten habe als seine Konkurrenten, und die Abteilung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz des Ministeriums für Arbeit und Industrie des Bundesstaates Washington habe festgestellt, dass das Unternehmen "den Mitarbeiter:innen keinen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt hat, der frei von anerkannten Gefahren ist, die zu schweren Verletzungen führen oder führen können."Das Unternehmen räume ein, dass es noch Arbeit vor sich habe, behaupte aber, dass es in den letzten Jahren erhebliche Verbesserungen erzielt habe, die sich in der verbesserten weltweiten Unfallrate und der Rate der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten widerspiegeln würden.Nach Prüfung dieser Resolution hätten die Experten von Schroders auf der Grundlage der nachstehenden Analyse beschlossen, mit Ja zu stimmen:1. Stehe die Resolution im Einklang mit dem "Engagement Blueprint"der Experten von Schroders?2. Sei eine Resolution der beste Weg, um das Anliegen anzugehen?Ja, die Experten von Schroders hätten das Unternehmen zu Fragen der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer:innen befragt und verstünden, dass das Unternehmen beträchtliche Investitionen in Sicherheitsinitiativen und die Verringerung der Zahl der meldepflichtigen Unfälle und der Zahl der Unfälle mit Ausfallzeiten getätigt habe.Die Experten von Schroders seien jedoch der Meinung, dass eine Bewertung durch Dritte, die die Auswirkungen der Unternehmenspolitik auf die Arbeitsbedingungen in den Lagern beurteile, für die Aktionär:innen von Vorteil wäre. Obwohl in den USA die Occupational Health and Safety Administration (OSHA) für die Festlegung und Durchsetzung von Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz zuständig sei, befänden sich die Amazon-Lagerhäuser in zahlreichen Ländern mit unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen.Darüber hinaus seien die Experten von Schroders der Meinung, dass angesichts der finanziellen Bedeutung und des guten Rufs, den die Sicherheit am Arbeitsplatz für das Unternehmen habe, eine unabhängige Prüfung den Aktionär:innen einen besseren Einblick in das aktive Risikomanagement des Unternehmens geben würde.3. Erhöhe die Resolution den Wert dessen, was das Unternehmen bereits tue?