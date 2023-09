Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

127,68 EUR +0,06% (05.09.2023, 09:19)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

138,12 USD +0,08% (01.09.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (05.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der September habe begonnen und mit ihm der Monat, den die Börsianer überhaupt nicht leiden könnten. Die Statistik gebe den Bären Recht: Seit 1928 belaufe sich die durchschnittliche Performance des S&P 500 auf -1,1 Prozent - in keinem Monat sei es schlechter gelaufen. Müssten sich auch Amazon-Anleger Sorgen machen?Laut Ed Yardeni habe es seit 1928 in 52 Fällen im September Kursverluste gegeben. Auch das sei der schlechteste Wert. Der Februar komme auf 46 Mal Verluste.Amazon jedoch sei vom September-Fluch weitestgehend verschont geblieben. Seit dem Börsengang komme die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Spezialisten auf eine durchschnittliche Performance von +6,6 Prozent.Sollte der September schwach werden, bedeute das für den AKTIONÄR eine gute Nachkaufchance bei Amazon, denn die Marschrichtung bei dem Konzern stimme wieder. Die Chancen, dass sich die starke Performance seit der Empfehlung (+45 Prozent seit Januar) in den nächsten Monaten fortsetzt, stehen mehr als gut, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: