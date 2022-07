Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon habe am Donnerstag Pläne zur Übernahme von One Medical, einem Anbieter von medizinischer Grundversorgung in den USA, bekannt gegeben. Der Online-Gigant wolle sich den Zukauf fast vier Mrd. Dollar kosten lassen und damit das bestehende Geschäft im lukrativen Gesundheitssektor ausbauen.Wie Amazon am Donnerstag gemeldet habe, biete man 18 Dollar in bar pro Aktie von One Medical, die an der Börse unter dem Namen 1Life Healthcare gelistet sei. Insgesamt werde das Unternehmen bei dem Deal mit 3,9 Mrd. Dollar gewertet - ein saftiger Aufschlag auf den letzten Kurs vor Bekanntwerden der Übernahmepläne. Am Mittwoch sei die Aktie bei 10,18 Dollar aus dem Handel gegangen und das Unternehmen mit rund 1,98 Mrd. Dollar bewertet.One Medical betreibe ein Abo-basiertes Geschäftsmodell für die medizinische Grundversorgung mit 188 Praxen in zahlreichen US-Ballungszentren. Im aktuellsten Quartalsbericht habe das Unternehmen rund 767.000 Mitglieder sowie einen Netto-Verlust von rund 91 Mio. Dollar bei Erlösen von 254 Mio. Dollar ausgewiesen.Für Amazon biete die Übernahme derweil eine gute Gelegenheit, um das Engagement im Gesundheitsbereich weiter auszubauen. Das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial in der US-amerikanischen Gesundheit-, Pharma- und Medizin-Industrie sei beachtlich.Man werde die Gesundheitsvorsorge neu erfinden - von der Art und Weise, wie Termine vergeben würden, bis hin zum eigentlichen Arztbesuch, habe Neil Lindsay, Chef von Amazon Health Services, in einem Statement angekündigt.Rubin werde auch nach Abschluss der Übernahme als CEO von One Medical an Bord bleiben.Während die Aktie von One-Medical-Mutter 1Life Healthcare nach Bekanntwerden der Übernahmepläne um fast 70 Prozent nach oben schieße, komme die Amazon.com-Aktie zum Handelsstart an der Wall Street kaum vom Fleck.Der Deal belege jedoch einmal mehr die großen Ambitionen, die der Tech-Riese im lukrativen Gesundheitssektor verfolge - ein Umstand, auf den DER AKTIONÄR schon länger hinweise. Mit Blick auf das enorme Marktpotenzial dürfte sich das langfristig auszahlen.Engagierte Anleger bleiben bei der Amazon.com-Aktie dabei, während Neueinsteiger die jüngste Verbesserung im Chart nutzen können, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)