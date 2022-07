Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (18.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Amazon-Chef Andy Jassy habe seine Lehren aus dem mauen ersten Quartal der E-Commerce-Sparte gezogen. Sparmaßnahmen habe Jassy bereits in die Wege geleitet - nun gehe Amazon im Kampf um Marktanteile in die Offensive. In Großbritannien und in den USA gebe der Tech-Konzern Gas: auf der Erde und in der Luft.In Großbritannien starte Amazon einen Frontalangriff auf die größte Supermarktkette des Landes, Tesco. Amazon baue sein Geschäft mit Lebensmitteln auf der Insel aus und wolle die Preise für Hunderte von Artikeln des täglichen Bedarfs senken. Das berichte Bloomberg. Amazon Fresh habe bereits 19 Filialen, darunter eine in der Nähe von London.Amazon Fresh sei 2016 in Großbritannien gestartet, komme aber nach wie vor nur auf einen Bruchteil des britischen Marktes. Tesco indes komme auf einen Marktanteil von 27 Prozent. Durch eine Preisoffensive von Amazon könnte sich das aber bald ändern.Neuigkeiten gebe es auch in Sachen Delivery. Am Freitag habe Amazon bekannt gegeben, noch in diesem Jahr damit zu beginnen, Pakete per Drohne an Kunden in College Station, Texas, auszuliefern.College Station sei der zweite Ort, an dem die Prime Air-Drohnenzustellung eingeführt werde. Auch in der nordkalifornischen Stadt Lockeford biete Amazon den Service an.Auch bei Amazon Go tue sich etwas: In der vergangenen Woche habe im New York Times Building der zweite Starbucks Pickup in Kombination mit Amazon Go eröffnet. Hier könnten die Kunden Kaffee trinken und parallel ihre Einkäufe erledigen.Amazon Go habe mit seiner bequemen Art des Bezahlens viel Potenzial. In nicht allzu weit entfernter Zukunft könnte Amazon Go für Amazon das nächste Multimilliarden-Business sein.AWS bleibe die Cashcow des Konzerns, aber E-Commerce habe immer noch viel Potenzial."Der Aktionär" hält an seiner Empfehlung fest: Wer langfristig an der Börse Erfolg haben will, kauft jetzt Amazon-Aktien, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 18.07.2022)