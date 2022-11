Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Hohe Inflation, Zins- und Konjunktursorgen? Für die amerikanischen Händler habe sich die Rabattschlacht am Black Friday dennoch voll ausgezahlt. Laut Branchenexperten habe die E-Commerce-Branche am Tag nach Thanksgiving 9,1 Milliarden Dollar erzielt und damit so viel wie nie zuvor. "Der Aktionär" verrate, welche Artikel besonders begehrt gewesen seien, bei welchem Konzern die Kassen besonders heiß geglüht hätten und weshalb sich auch traditionelle Händler hätten freuen können.Süßer würden die Kassen nie klingeln - und das schon vier Wochen vor Weihnachten. Am Black Friday hätten sich die Umsätze in diesem Jahr auf 9,1 Milliarden Dollar belaufen, ein Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit sei der bisherige Rekord von 9,0 Milliarden Dollar im Jahr 2020 übertroffen worden, wobei die wichtigsten Treiber für diesen Anstieg laut Adobe Analytics Elektronik, Spielzeug und Sportgeräte gewesen seien.Größter Profiteur der Shoppingsause dürfte einmal mehr das E-Commerce-Schwergewicht Amazon gewesen sein, das es auf einen Marktanteil von 40 Prozent im US-E-Commerce bringe. Daneben gelte der kanadische Konkurrent Shopify als Profiteur der ungebrochenen Kauflaune der Kunden. Der Konzern habe einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von 17 Prozent gemeldet.Während die Amazon-Aktie 0,9 Prozent auf 94,16 Dollar zulege, verteuere sich Shopify um 4 Prozent auf 38,30 Dollar.Ein weiterer interessanter Trend über das Thanksgiving-Wochenende: Mehr Menschen seien wieder in die Geschäfte geströmt. Wie der Branchendienst Sensormatic Solutions ermittelt habe, hätten sich an Thanksgiving 20 Prozent mehr Kunden in den (geöffneten) Geschäften blicken lassen als im Jahr zuvor. Am Freitag hätte das Plus im Jahresvergleich rund drei Prozent betragen. Für die Aktie von Walmart, der größten Supermarktkette weltweit, gehe es angesichts der überraschend positiven Entwicklung heute um 0,5 Prozent auf 154 Dollar nach oben. Die Aktie zähle zu den Favoriten des "Aktionär" im laufenden Jahr.Die US-Einzelhandelszahlen zum Auftakt der Weihnachtssaison seien eine unerwartete Überraschung und würden ein robustes Geschäft im restlichen Jahr versprechen. Anleger sollten aufgrund des dennoch schwierigen Marktumfeldes bei ihrer Aktienauswahl auf die offensichtlichen Profiteure setzen, also auf Konzerne wie Amazon und Walmart. Risikofreudige Investoren würden sich zudem ein paar Stücke von Shopify und Block ins Depot legen. Beide Titel befinden sich seit Kurzem wieder auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Martin Weiß. (Analyse vom 28.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link