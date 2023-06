Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

114,06 EUR +1,05% (01.06.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

122,77 USD +1,82% (01.06.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das US-Investmenthaus Goldman Sachs habe eine neue Liste mit denjenigen Unternehmen veröffentlicht, deren Aktien in den nächsten Monaten den Gesamtmarkt deutlich hinter sich lassen sollten. Die Liste der Unternehmen umfasse die eine oder andere Überraschung.Für die Experten von Goldman Sachs sei Bath & Body Works eine "Turnaround-Story mit neuem Management". Analystin Kate McShane gehe davon aus, dass sich das Unternehmen besser entwickeln werde als erwartet, da das Umsatzwachstum über den konservativen Prognosen liege. Die Expansion, die verbesserte Online-Präsenz und die Dynamik des 2022 eingeführten Kundenbindungsprogramms sollten die Wachstumsstory des Unternehmens vorantreiben. Goldman gehe davon aus, dass die Aktie in den nächsten zwölf Monaten um 42 Prozent zulegen werde. Die Aktien seien im bisherigen Jahresverlauf um 16 Prozent gefallen.Pharmazeutischer Riese Merck habe es ebenfalls auf die Liste geschafft. "Merck baut seine Fähigkeiten über seine starken Onkologie- und Impfstoff-Franchises hinaus aus, um ein bedeutendes Wachstumspotenzial in den Bereichen Immunologie und kardiovaskuläre Behandlungen zu entwickeln, was die die Bedenken über eine Patentklippe im Jahr 2028 verringern sollte", so Goldman.Goldman habe auch an die Amazon-Aktie hohe Erwartungen. 37 Prozent Potenzial würden die Experten dem Onlinegiganten zutrauen. Die E-Commerce-Plattform befinde sich in einem Aufschwung und das Cloud-Geschäft von Amazon werde laut Analyst Eric Sheridan von der künstlichen Intelligenz Rückenwind erhalten. "Erwarten Sie, dass Amazon über einen mehrjährigen Investitionszyklus hinweg weiterhin eine starke Umsatz- und Margenleistung erzielen wird", so Goldman. "Die Größe des Tech-Giganten, die Breite der Plattform, die Diversifizierung der Kategorien und das Engagement in den Endmärkten werden die Aufwärtspotenziale in den kommenden Jahren noch verstärken", so Sheridan.Des Weiteren hat Goldman Sachs noch First Solar, Baker Hughes und Spirit Aerosystems auf der Kaufliste, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link