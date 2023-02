Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin zu kaufen.Die Amazon-Aktie habe ziemlich an Drive verloren und sei nach einer schwachen Woche unter die psychologisch bedeutende Marke von 100 Dollar gefallen. Das Kursplus seit Jahresanfang belaufe sich nur noch auf 17 Prozent, zwischenzeitlich seien es 35 Prozent gewesen. Diese Marke sollten Anleger bei Amazon jetzt im Blick haben.Amazon liege zwar 2023 immer noch vor dem NASDAQ 100 , der 13 Prozent zugelegt habe - der GAFAM-Index (+17,3 Prozent), der zwischenzeitlich zehn Prozentpunkte hinter Amazon gelegen habe, habe die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten aber mittlerweile überholt.Amazon notiere nun nicht nur wieder unter der 100-Tage-Linie (100,03 Dollar), sondern auch unter den Tiefs von Mai und Juni bei 101 Dollar. Nun komme es darauf an, dass die Gewinnmitnahmen nicht noch weitergehen würden, denn dann könnte zeitnah die 50-Tage-Linie bei 92,88 Dollar getestet werden.Die Analysten würden trotzdem sehr bullish für Amazon bleiben: Es gebe weiterhin 54 Kaufempfehlungen, drei Experten würden "Halten", nur einer "Verkaufen" sagen. Das durchschnittliche Kursziel laute 134,92 Dollar - das bedeute ein Potenzial von 37 Prozent.Die Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Amazon.com Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".