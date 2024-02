Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (05.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon habe mit seinen starken Quartalszahlen und seinem optimistischen Ausblick auf das erste Quartal die Anleger hocherfreut. Die Aktie sei am Freitag um acht Prozent auf 171,81 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Dezember 2021 geklettert. Gewinne mitnehmen? Für Amazon-Gründer Jeff Bezos sei der Fall klar.Bezos wolle in den nächsten zwölf Monaten bis zu 50 Millionen Amazon-Aktien verkaufen. Stand jetzt wäre dieser Anteil 8,6 Mrd. Dollar wert. Es wäre das erste Mal seit 2021, dass Bezos Amazon-Aktien verkaufe.Die Rally am Freitag habe Bezos' Vermögen um 12,1 Mrd. Dollar anwachsen lassen. Laut "Bloomberg" liege er nun nur noch 8,1 Mrd. Dollar hinter dem reichsten Menschen der Welt, Elon Musk. Das letzte Mal, dass der Gründer und langjährige CEO von Amazon im Ranking ganz oben gestanden habe, sei schon drei Jahre her.Was stecke hinter dem Verkaufsplan Bezos'? Zweifle er etwa am Amazon-Kurs oder halte er die Aktie nach der Rally - seit Januar habe der Titel 110 Prozent zugelegt - nun für zu teuer? Sehr wahrscheinlich weder noch. Bezos verkaufe immer mal wieder große Aktienpakete, um sein Raketen-Startup Blue Origin zu finanzieren und um mehrere wohltätige Projekte zu unterstützen.Vor Kurzem habe auch schon Bezos' Exfrau MacKenzie Scott Kasse gemacht. Scott habe sich im vergangenen Jahr von 65,3 Millionen Amazon-Aktien, die aktuell einen Wert von 11,2 Mrd. Dollar hätten, getrennt. Auch MacKenzie realisiere regelmäßig Gewinne, um karitative Organisationen zu unterstützen.Klar, wenn man mit einer Aktie 80 Prozent (Performance seit AKTIONÄR-Tipp im Januar 2023), 100 oder 110 Prozent in relativ kurzer Zeit im Plus liege, sei es grundsätzlich keine schlechte Idee, mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Der Amazon-Chart sehe aber nach dem Break schwer nach weiteren Kursgewinnen aus - das Rekordhoch könnte in diesem Jahr geknackt werden.DER AKTIONÄR bleibt bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 05.02.2024)