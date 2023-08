NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (04.08.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von Truist:Youssef Squali, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin mit "buy" ein.Der Gewinnanstieg und die Anhebung der Prognosen des Unternehmens seien "beeindruckend" gewesen. Amazon.com habe gezeigt, dass es weiterhin Anteile in den nordamerikanischen eCom- und Digital Ad-Märkten gewinne und gleichzeitig Rekord-Bruttomargen erziele, da es die betriebliche Effizienz steigere, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Auch das AWS-Wachstum scheine im April seinen Tiefpunkt erreicht zu haben und zeige Anzeichen einer Stabilisierung, füge das Unternehmen hinzu.Youssef Squali, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Amazon.com weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sei von 144 auf 176 USD angehoben worden. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:128,10 EUR +8,74% (04.08.2023, 15:40)