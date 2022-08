Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (15.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Es sei eine erfolgreiche Woche für Amazon-Anleger gewesen. Die Aktie habe ihre Erholung fortgesetzt und liege seit dem Tief im Mai 40 Prozent vorne. Die Chancen stünden nicht schlecht, dass Amazon nun die 200-Tage-Linie (145,19 Dollar) knacke. Das liege auch an dieser Prognose der Bank of America für Amazons E-Commerce-Sparte.Der Schulbeginn stehe in den USA an - und Amazon könne sich dieses Jahr auf ein besonders gutes Geschäft freuen, erwarte die Bank of America in einer aktuellen Studie. Der Grund: Angesichts der hohen Inflation würden noch mehr Menschen auf Schnäppchenjagd als sonst gehen.Das Geschäft mit Schulartikeln sei überaus lukrativ. Die National Retail Federation schätze, dass Eltern und Schüler in diesem Jahr 111 Milliarden Dollar ausgeben würden, was ein neuer Rekord wäre.Der Wert sei während der Pandemie merklich gestiegen, was am teureren Equipment für das Home-Schooling gelegen habe. Hierbei habe der Bund Familien mit Zuschüssen unterstützt.Eltern und Schüler könnten, wenn sie eh schon bei Amazon nach Schnäppchen suchen würden, auf andere Sonderangebote aufmerksam werden - und so das E-Commerce-Geschäft des Konzerns weiter antreiben. EcommerceDB.com schätze für 2022 auf amazon.com einen Nettoumsatz von 162 Milliarden Dollar, im Vergleich mit 2021 wäre dies ein Anstieg von elf Prozent.Amazon bleibt ein Must-have für langfristig orientierte Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".