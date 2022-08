Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) für jeden langfristig orientierten Anleger ein absolutes Basisinvestment.Die Amazon.com-Aktie habe zuletzt eine fulminante Aufholjagd hingelegt. Auf Vier-Wochen-Sicht stehe ein Plus von mehr als 21 Prozent zu Buche. Und auch am heutigen Dienstag gehöre das Papier des Tech-Giganten aufgrund einer positiven Nachricht zu den Top-Gewinnern. Dabei überwinde die Aktie eine wichtige Marke.Amazon wolle der steigenden Inflation entgegenwirken und plane die Abwicklungsgebühren während der Weihnachtszeit zu erhöhen, wie CBNC am Dienstag berichte. Einen Teil der gestiegenen Kosten sollten die Millionen von Händlern nun tragen, die beim Verkauf ihrer Produkte mit Amazon kooperieren würden.Konkret müssten Drittanbieter, die Fulfillment by Amazon (FBA) nutzen würden, ab dem 15. Oktober bis zum 14. Januar 35 Cent pro verkauftem Artikel in den USA oder Kanada bezahlen. Für diese FBA-Händler übernehme der Tech-Gigant die Kommissionierung, Verpackung und den Versand der Artikel. Dieser Aufschlag komme zu den bestehenden Gebühren hinzu, die Verkäufer für den FBA-Service zahlen würden.Hintergrund: Amazons Marktplatz für Drittanbieter sei wichtiger denn je und mache mittlerweile mehr als die Hälfte des Online-Einzelhandelsumsatzes aus. Aufgrund der globalen Reichweite und des riesigen Kundenstamms würden viele Einzelhändler mit dem US-Versand-Riesen zusammenarbeiten und ihre Produkte über dessen Plattform verkaufen.Amazon demonstriere mit dieser Gebührenerhöhung einmal mehr seine außergewöhnliche Stärke und herausragende Marktstellung.Die Amazon.com-Aktie, die mit dem Sprung über den GD 200 ein frisches Kaufsignal generiert, ist für jeden langfristig orientierten Anleger ein absolutes Basisinvestment, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link