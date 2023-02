Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

90,48 EUR +1,85% (22.02.2023, 15:43)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

94,58 USD -2,70% (22.02.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon.com-Aktie notiere wieder unter der 100-USD-Marke. Ein Hauptgrund dafür sei, dass die Zinsangst in den USA zurück sei. Erst am Mittwochabend könnte diese durch das FED-Protokoll vorerst wieder beseitigt werden. Aber schon am Dienstag habe es positive Nachrichten für den US-Konzern hinsichtlich der jüngsten Übernahme gegeben.Die US-Aufsichtsbehörde (FTC) werde die 3,49 Mrd. USD schwere Übernahme von 1Life Healthcare, dem Mutterunternehmen von One Medical, durch Amazon.com in Höhe nicht anfechten, wie Insider berichtet hätten. Dies ermögliche es, dass der Deal noch in dieser Woche abgeschlossen werde. Die Behörde plane, den Unternehmen mitzuteilen, dass die Untersuchung trotz des Ablaufs der gesetzlichen Frist für die kartellrechtliche Überprüfung weiterhin offen bleibe, so die anonyme Quelle weiter.Die FTC habe auch eine sogenannte Pre-Consummation Warning Letter augegeben, als Amazon.com im letzten Jahr das Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer gekauft habe. Die Übernahme von One Medical sei das zweite Mal gewesen, dass die FTC einen großen Deal von Amazon.com nicht blockiert habe, obwohl die Untersuchung der Behörde gegen den Einzelhändler weiterhin laufe."Die Untersuchung der FTC zur Übernahme von One Medical durch Amazon dauert an", habe FTC-Sprecher Douglas Farrar gesagt. "Die Kommission wird weiterhin mögliche Wettbewerbsverzerrungen durch diesen Deal sowie mögliche Schäden für Verbraucher, die sich aus der Kontrolle und Verwendung sensibler Verbraucherinformationen im Besitz von One Medical ergeben können, untersuchen." Die Behörde beabsichtige, weiterhin zu untersuchen, ob Amazon.com seine Marktmacht nutze, um gegenüber Konkurrenten in der Concierge-Medizin-Branche Vorteile zu erlangen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link