NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

126,02 USD +0,03% (27.09.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN).Lee betrachte die Klage der Federal Trade Commission und von 17 Bundesstaaten gegen Amazon.com als "Schlagzeilenrisiko und nicht als substanzielles Problem", das zu größeren Veränderungen in der Geschäftspraxis oder zur Erosion des Marktes führen könnte, und stütze sich dabei auf Fallstudien anderer großer Tech-Unternehmen wie Alphabet und Meta. Ein gemeinsamer Punkt dieser Fälle sei, dass es einige Zeit gedauert habe, bis eine Einigung erzielt worden sei, sodass der negative Nachrichtenfluss für Amazon noch eine Weile anhalten könnte.Es habe keine Beweise dafür, dass Amazon den Händlern verbiete, auf anderen Plattformen zu niedrigeren Preisen zu verkaufen. Für den Logistikdienst sei dies jedoch erforderlich gewesen, da Amazon den Verbrauchern im Rahmen des Prime-Abonnements einen Versand innerhalb von zwei Tagen garantieren müsse.James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Amazon.com-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 180,00 USD. (Analyse vom 28.09.2023)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:118,10 EUR -1,45% (28.09.2023, 15:23)