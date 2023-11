Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (10.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudspezialisten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe."Wir werden nicht zögern, die Zinsen ein weiteres Mal anzuheben" - diese Worte von FED-Chef Jerome Powell hätten den Anlegern am Donnerstag die Laune verdorben. Auf breiter Front habe es Kursverluste gegeben - auch bei der Amazon.com-Aktie. Auf das Break auf ein neues 52-Wochen-Hoch müssten die Anleger weiter warten.Die FED sei nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben, so Powell in einer Rede auf einer Veranstaltung des IWF. "Im Kampf gegen die hohen Preise könnte noch viel Arbeit vor uns liegen."Zuletzt seien die Anleger fest davon ausgegangen, dass es keine weiteren Zinserhöhungen mehr geben werde. Daraufhin seien die Kurse kräftig angezogen.Die Amazon.com-Aktie sei am Donnerstag mit einem Minus von einem Prozent auf 140,60 Dollar aus dem Handel gegangen. Die ersten Unterstützungen bei 132,96 Dollar (GD50) und 132,71 Dollar (GD100) seien allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Das 52-Wochen-Hoch bei 145,86 Dollar sei nach wie vor zum Greifen nah. Also noch kein Grund, unruhig zu werden.Der faire Wert Amazons liege jedoch merklich höher, würden 66 der 68 von Bloomberg befragten Analysten meinen. Das Kursziel sähen die Experten im Schnitt bei 175,16 Dollar, was ein Potenzial für den US-Titel von 25 Prozent ergebe.Die Chancen, dass der Markt die Aussagen Powells schnell abhake und die Kurse wieder steigen würden, stünden nicht schlecht. Schließlich sage der FED-Chef seit vielen Wochen im Grunde das Gleiche.DER AKTIONÄR bleibe für Amazon (50 Prozent plus seit Empfehlung im Januar) bullish. (Analyse vom 10.11.2023)