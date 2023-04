Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

97,26 EUR +2,70% (21.04.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

106,96 USD +3,03% (21.04.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Aktie des Online-Riesen Amazon gebe zum Wochenschluss ordentlich Gas. Das Papier gewinne 3,3 Prozent auf 107,23 Dollar und sei damit vor CSX und Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) der Top-Performer des Tages im NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X). Amazon profitiere dabei von einer positiven Einschätzung der US-Bank J.P. Morgan.J.P. Morgan habe die Einstufung für Amazon auf "overweight" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Die Konjunktur belaste die Konsumausgaben, Trends im E-Commerce seien im ersten Quartal daher gedämpft geblieben, habe Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den Quartalszahlen des Internet-Händlers geschrieben. Die Erwartungen seien aber niedrig und die Vergleichswerte beherrschbar. Amazon sei seine "Best Idea" im Feld der Internet-Werte.Vor Kurzem habe sich bereits die US-Investmentbank Goldman Sachs zuversichtlich geäußert. Auch Sie empfehle die Aktie zum Kauf. Die Einstufung für Amazon laute "Buy", das Kursziel von Goldman Sachs liege bei 145 Dollar. Die großen Internet-Konzerne dürften vom Trend zu individuellen Inhalten der Nutzer profitieren, so Analyst Eric Sheridan in seiner jüngst veröffentlichten Branchenstudie. Der Trend führe zu neuen Plattformen, Angeboten und Geschäftsmodellen. Amazon zähle zu den großen Profiteuren dieser Entwicklung.DER AKTIONÄR bleibt ebenfalls bullish für Amazon. Neben dem Potenzial von E-Commerce und Cloud könne Amazon eine zunehmend bedeutendere Rolle bei Onlinewerbung spielen. Zudem würden die Aktivitäten bei selbstfahrenden Taxis, Healthcare und Satelliteninternet langfristig für Kursfantasie sorgen. Aus charttechnischer Sicht sei die Aktie von Amazon an den wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie herangelaufen. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeuten. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben wäre dann das Februar-Hoch bei 114,00 Dollar, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 21.04.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".(Mit Material von dpa-AFX)