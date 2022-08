Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alle fünf FAANG-Aktien hätten nun ihre Ergebnisse für dieses Quartal vorgelegt - und für Mark Mahaney von Evercore ISI liege das Schlimmste hinter einem der Tech-Giganten. Dabei handle es sich um Amazon, das in dem im Juni abgeschlossenen Quartal einen Gesamtverlust von 2 Milliarden Dollar verzeichnet habe. Das Unternehmen sei durch einen Verlust von 3,9 Milliarden Dollar aus seiner Rivian-Beteiligung belastet worden."Amazon hat bessere Zahlen als erwartet für das Juniquartal vorgelegt und dann einen Leitfaden für das Septemberquartal herausgegeben, der in etwa den Erwartungen entsprach", habe Mahaney, Leiter der Internetforschung bei Evercore ISI, am Freitag gegenüber CNBC "Squawk Box Asia" gesagt. Er habe betont, dass Amazon angesichts des Risikos einer globalen Rezession seine Prognosen voraussichtlich senken werde.Die Anleger seien durch den positiven Ausblick von Amazon ermutigt worden, der auf eine immer noch robuste Verbrauchernachfrage hingewiesen habe und trotz der sich verschlechternden Aussichten für das Verbrauchervertrauen in den USA gekommen sei. Dies habe Mahaney optimistisch gestimmt, dass das Schlimmste für Amazon nun vorbei sei, da das Unternehmen seiner Meinung nach "wirklich gut arbeitet". Er prognostiziere für die zweite Jahreshälfte ein beschleunigtes Umsatzwachstum und eine Ausweitung der Gewinnspanne trotz des inflationären Gegenwinds."Sie bringen wirklich gute Produktinitiativen auf den Markt ... Sie haben die Lieferung beschleunigt und ihren Lagerbestand erhöht. Ich denke, das hat die Kundenzufriedenheit erhöht und die Prime-Kunden dazu gebracht, mehr zu kaufen", habe er hinzugefügt und darauf hingewiesen, dass das Unternehmen in diesem Quartal besser als andere Einzelhändler abgeschnitten habe."Ich mag Amazon und denke, dass sie sich weiter erholen kann. Es gibt eine Menge Dinge, die noch nicht richtig gelaufen sind. Die Märkte haben sich immer noch nicht vollständig erholt, und die Margen im internationalen Geschäft sind immer noch schwach. Ich denke, dass sich diese in den nächsten 12 Monaten verbessern werden. Die Fundamentaldaten werden sich verbessern, so dass es sowohl für das Unternehmen als auch für die Aktie noch viel Luft nach oben gibt", habe er hinzugefügt.Auch "Der Aktionär" sieht Amazon attraktiv bewertet und bleibt für das Papier bullish, so Markus Bußler. (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link