Aktien der Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (04.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Wie die anderen Big-Tech-Aktien sei auch Amazon nicht gut ins neue Jahr gestartet. Seit Jahresbeginn habe das E-Commerce-Papier rund zwei Prozent verloren. Gewinnmitnahmen nach der 2023er Rally dürften hier der ausschlaggebende Grund sein - allerdings bahne sich am Horizont ein weiteres Problem an.Denn in der Nacht zum Donnerstag habe Bloomberg berichtet, dass TikTok sein E-Commerce-Geschäft in den USA im neuen Jahr um das Zehnfache auf bis zu 17,5 Milliarden Dollar ausbauen wolle. Dieses Ziel sei in internen Sitzungen festgelegt worden und könne sich noch ändern, wenn sich das Geschäft anders entwickele, habe es jedoch von den Insiderquellen geheißen.Der Marktführer Amazon dürfte es also künftig mit einem weiteren, aggressiv expandierenden Konkurrenten zu tun bekommen. Gelinge der ByteDance-Tochter das Wachstumswunder, dürfte sich das Wachstum von Amazon in den USA abschwächen.Aber keine Panik - eine Stagnation auf dem Heimatmarkt sei nicht zu erwarten. Denn die Marktforscher von Statista würden prognostizieren, dass auf dem US-E-Commerce-Markt im laufenden Jahr rund 1,06 Billionen Dollar umgesetzt würden - 152 Milliarden Dollar mehr als 2023. Wenn TikTok davon 17,5 Milliarden einfahre, falle dies also kaum ins Gewicht. Das gelte insbesondere, wenn man bedenke, dass Amazon in Nordamerika laut Analystenschätzungen im abgelaufenen Jahr Waren im Wert von 476 Milliarden Dollar umgesetzt habe.Abschließend bleibe für den "Aktionär" die Aktie von Amazon also unverändert auf der Empfehlungsliste. Bereits investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen - seit der Empfehlung des "Aktionär" vor knapp einem Jahr liegt das Papier bereits 53 Prozent vorn, so Benedikt Kaufmann. Ein Stopp bei 100 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.