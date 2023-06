Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.06.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unverändert zu kaufen.Nachdem Amazons viertes Quartal 2022 im Großen und Ganzen noch für Enttäuschung gesorgt habe, habe der Online-Einzelhändler im ersten Quartal 2023 insgesamt wieder überzeugen können. Folglich seien die Erwartungen vonseiten des Umsatzes sowie des Gewinnes wieder übertroffen worden. Auch der Ausblick sei - nachdem dieser zuletzt öfter zurückhaltend angesetzt worden sei - für das laufende Quartal wieder etwas optimistischer ausgefallen.Bei genauerem Hinschauen habe sich das erste Quartal jedoch nicht nur rosig erwiesen. Wie auch zuletzt habe sich das E-Commerce-Segment eher schwach entwickelt, was sich jedoch in Anbetracht des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds aber kaum als große Überraschung entpuppt habe. Vielmehr habe das etwas abgeschwächte Wachstum der Cloud-Sparte ins Auge gestochen.Amazon Web Services (AWS) sei zuletzt nämlich als Zugpferd in Erscheinung getreten, welches die Schwächen im Retail-Bereich mehr als habe ausgleichen können. Im letzten Quartal sei AWS dieser Rolle jedoch nicht mehr ganz gerecht geworden und habe aufgrund gestiegener operativer Kosten sogar einen Rückgang im operativen Gewinn erwirtschaftet, sodass sich hier die Auswirkungen eines schwierigen konjunkturellen Umfelds besonders deutlich gezeigt hätten. Weniger stark von diesen Effekten betroffen gewesen seien der Werbe- und Abonnementbereich, welche jeweils ein stabiles Wachstum verzeichnet hätten.Obwohl das Cloudgeschäft rund um AWS zuletzt etwas geschwächelt habe, würden die Analysten der RBI trotzdem davon ausgehen, dass sich dies im Zuge einer zyklischen Erholung ab 2024 wieder verbessern dürfte. Im Streamingbereich scheine sich Amazon auch an die geschwächte und divergierende Kaufkraft der Kundschaft anpassen zu wollen, indem ein günstigeres Abomodell mit Werbeschaltungen für Prime Video auf dem Plan stehen solle. Zudem würden die Kosteneinsparungen erste positive Auswirkungen auf Amazons Margen zeigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.