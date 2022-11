Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

91,47 EUR -2,10% (17.11.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

92,89 EUR -1,18% (17.11.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

94,85 USD -2,34% (17.11.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (17.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Onlinehandel- und Cloud-Gigant mit dem ersten größeren Personalabbau in seiner Firmengeschichte begonnen. Amazon.com wolle dem Vernehmen nach rund 10.000 Stellen streichen. Dave Limp, Senior Vice President of Devices & Services bei Amazon.com, habe die Zahl nicht bestätigt, sondern habe lediglich von einer Konsolidierung gesprochen. Er habe auf ein "ungewöhnliches und unsicheres makroökonomisches Umfeld" verwiesen. "Nach einer eingehenden Prüfung haben wir vor Kurzem beschlossen, einige Teams und Programme zu konsolidieren. Eine der Folgen dieser Entscheidungen ist, dass einige Funktionen nicht mehr benötigt werden. Es schmerzt mich, diese Nachricht überbringen zu müssen, da wir wissen, dass wir dadurch talentierte Amazonianer aus der Devices & Services-Organisation verlieren werden." Die betroffenen Mitarbeiter seien am Dienstag persönlich benachrichtigt worden.Bei Amazon.com würden weltweit rund 1,6 Mio. Menschen arbeiten, davon die meisten in den Logistikzentren des Online-Handelsriesen. Von den Einschnitten betroffen sei jedoch v.a. die Sparte, die sich um den Sprachassistenten Alexa, die smarten Echo-Lautsprecher und Anwendungen der künstlichen Intelligenz kümmere. Dieser Bereich sei nach Einschätzungen von Branchen-Insidern defizitär. Bislang hätten sich noch nicht die Erwartungen der Amazon.com-Führungsspitze erfüllt, dass künftig Online-Bestellungen in immer stärkerem Umfang über Alexa und ein Echo-Gerät abgewickelt würden.Die Amazon.com-Aktie habe im laufenden Jahr massiv an Wert eingebüßt. Im 52-Wochen-Vergleich stehe ein Minus von gut 45% zu Buche. Nun komme es darauf an, wie der US-Konzern bei den Einsparungen vorankomme. Bessere Margen würden sich früher oder später im Aktienkurs widerspiegeln. Langfristig bleibe Amazon.com ein spannendes und aussichtsreiches Unternehmen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: