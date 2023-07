Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

117,70 EUR -0,19% (07.07.2023, 10:33)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

128,36 USD -1,55% (06.07.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Nach 55 Prozent im ersten Halbjahr hätten die Anleger bei Amazon Gewinne mitgenommen. Seit Beginn der zweiten Jahreshälfte notiere der US-Titel zwei Prozent im Minus. Der Grund: Der Markt mache sich Sorgen, dass sich die Falken bei den anstehenden FED-Entscheidungen durchsetzen würden.Ein sehr robuster Arbeitsmarkt habe am Donnerstag die Anleger verunsichert. Das könnte dazu führen, dass die US-Notenbank längere Zeit die Zinsen oben halten werde, damit sich die Konjunktur abkühle und die Inflation nachhaltig unten bleibe, so die Spekulation der Anleger nach Einsicht in das FED-Protokoll der vergangenen Sitzung.Diese Gedankenspiele hätten die Börsenkurse am Donnerstag auf breiter Front belastet. Dow Jones und NASDAQ 100 seien schließlich mit einem Minus von einem Prozent aus dem Handel gegangen.Die Amazon.com-Aktie habe am Donnerstag 1,6 Prozent verloren. Das Chartbild sei aber noch völlig in Ordnung - bis zur 50-Tage-Linie als erste Unterstützung seien es aktuell acht Prozent Abstand.Zunächst einmal: Nach dem Super-Halbjahr seien Gewinnmitnahmen völlig normal. Außerdem sei es sehr fraglich, dass jetzt auf einmal die Falken in der FED das Ruder an sich reißen könnten - schließlich sei die Inflation in den USA Monat für Monat gesunken auf nur noch vier Prozent. Die Truflation-Rate liege sogar nur noch bei 2,4 Prozent.Ergo: Anleger sollten entspannt bleiben und investiert bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link