Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (14.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Menschen, die schnell abnehmen möchten, hätten eine neue Möglichkeit: Sie könnten bei Amazon Zepbound bestellen. Amazon Pharmacy, 2020 gestartet, übernehme nun einen Teil der Lieferung der Anti-Adipositas-Therapie von Eli Lilly . Mit dem Schritt zeige der Techkonzern, wie ernst ihm das Liefergeschäft von Medikamenten sei.Amazon arbeite bei dem Deal mit Eli Lillys Onlinedienst LillyDirect zusammen, berichte das "Wall Street Journal". LillyDirect bringe Patienten mit auf Fettleibigkeit spezialisierten Telegesundheitsdiensten zusammen, die Rezepte für Zepbound oder andere Medikamente zur Gewichtsreduktion ausstellen könnten.Die Rezepte würden nun an den Apothekendienstleister Truepill oder eben Amazon Pharmacy weitergeleitet, je nach Versicherungsstatus des Patienten und anderen Details.Der Schritt werte Amazon Pharmacy mächtig auf. Der Konzern verfüge bereits über eine Top-Infrastruktur, sodass er im Lieferdienst für Medikamente eine führende Rolle spielen könne. "Statista Health Market Insights" schätze die weltweiten Umsätze mit Arzneien, die im Internet verschickt würden, bis 2028 auf 82 Mrd. Dollar - 2023 seien es gerade einmal 45 Mrd. Dollar gewesen.2024 werde Amazon voraussichtlich die Zahl der Prime-User auf 273 Millionen steigern. Prime-Nutzer seien für den Gold wert, da sie bis zu zweieinhalb Mal so viele bestellen würden wie gewöhnliche Kunden.Amazons Eintritt in den nächsten Megamarkt sorge für weitere Kursfantasie bei der Aktie. Ein neues Rekordhoch ist für den AKTIONÄR, auf dessen Empfehlungsliste sich Amazon seit Januar 2023 (+82 Prozent) befindet, nur eine Frage der Zeit, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link