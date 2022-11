Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

91,88 EUR -2,64% (03.11.2022, 20:06)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

92,42 EUR -3,41% (03.11.2022, 17:37)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

89,63 USD -2,70% (03.11.2022, 19:52)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (03.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Bis auf weiteres wolle Amazon keine neuen Mitarbeiter mehr einstellen. Das habe der Konzern am Donnerstag seinen Angestellten in einem Memo mitgeteilt. Die Big Tech-Unternehmen stünden bereits seit einiger Zeit für ihre expansive Personalpolitik bei Investoren in der Kritik. Die Amazon-Aktie stütze der Schritt vorerst nicht.Nachdem Amazon bereits im Oktober angekündigt habe, keine neuen Mitarbeiter für sein Retail-Geschäft mehr einstellen zu wollen, betreffe der Beschluss vom Donnerstag das gesamte Unternehmen. Personalchefin Beth Galetti begründe den Schritt, der für die nächsten Monate gelten solle, unter anderem mit den unsicheren wirtschaftlichen Aussichten.Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass der Konzern in den letzten Jahren massiv gewachsen sei und im dritten Quartal 1,54 Millionen Beschäftigte weltweit gehabt habe. Investoren hätten zuletzt wiederholt kritisiert, die Big Techs würden eine zu exzessive Personalpolitik betreiben, die in erster Linie dazu diene, Talente aufzusaugen.Komplett auf Einstellungen werde Amazon aber nicht verzichten. So sollten Stellen nachbesetzt werden, wenn Mitarbeiter ausscheiden würden. Für 2023 rechne Galetti weiter mit einer "bedeutenden Anzahl" an Neueinstellungen.Der Einstellungsstopp sei ohne Frage der richtige Schritt nach dem massiven Mitarbeiterwachstum der letzten Jahre. "Der Aktionär" traut Amazon zu, spätestens in einem besseren Marktumfeld wieder zu glänzen. Neueinsteiger sollten allerdings nicht ins fallende Messer greifen - wer investiert ist, beachtet den Stopp-Kurs, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: