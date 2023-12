NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (20.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von der Citigroup:Ronald Josey, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unverändert mit dem Votum "buy" ein.Während nordamerikanische Internet-Titel in 2023 eine weitgehend überdurchschnittliche Performance erzielt hätten, unter anderem durch mehrfache Expansion, sehe Citi die Fundamentaldaten als "bis 2024 besser positioniert als bis 2023" und eine starke Ausgangslage für die Performance im Jahr 2024, so das Unternehmen in seinem Internet-Ausblick für 2024.Die Dynamik im zweiten Halbjahr 2023 im gesamten Internetsektor und insbesondere in den Teilsektoren Online-Werbung, E-Commerce, Marktplätze und Online-Reisen könne sich fortsetzen, sage Citi, die damit rechne, dass der Internetsektor in den meisten Fällen stärker sei als vor einem Jahr, denn die meisten Unternehmen die Kostensenkungen und Optimierungen durchgeführt hätten. Citis Top-Picks in der Large-Cap-Gruppe für 2024 seien Meta, Amazon und Uber.Ronald Josey, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Amazon.com weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 177 auf 210 USD erhöht. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:139,20 EUR -0,59% (20.12.2023, 22:26)