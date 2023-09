Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

132,38 EUR +0,50% (18.09.2023, 09:49)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

140,39 USD -2,99% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (18.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" stellt für die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) das Kursziel von 165 Euro in Aussicht.Nach dem Break auf ein neues 52-Wochen-Hoch sei es den Marktteilnehmern am Ende der Woche doch noch mulmig geworden und so hätten sie vor der FED-Sitzung am 20. September (Mittwoch) auch bei Amazon Gewinne mitgenommen. Allerdings notiere die Aktie noch über der 50-Tage-Linie (134,90 Dollar). Mut mache eine Studie der UBS.Starke Konjunkturdaten in den USA würden den Börsianern Sorgen machen, dass die FED womöglich noch einmal die Leitzinsen anheben werde. Selbst wenn dies ausbleibe, könnte die Zinswende länger auf sich warten lassen, als sich die Bullen erwartet hätten. Das könnte die Aktienkurse von Techfirmen ausbremsen, da diese sensibel auf hohe Zinsen reagieren würden.Für den Mittwoch würden laut CME FED-Watchtool zwar 98 Prozent der Marktteilnehmer keinen weiteren Zinsschritt erwarten. Allerdings sei nicht damit zu rechnen, dass sich die vorsichtige Rhetorik der FED um deren Chef Jerome Powell ändern werde.Im Fall Amazons seien aus fundamentaler Sicht allerdings merklich höhere Kurse gerechtfertigt. Das liege unter anderem neben den starken Aussichten für AWS dank KI an der deutlich verbesserten Profitabilität bei E-Commerce.Die UBS erwarte, dass die Einzelhandelsmargen im wichtigsten Markt, den USA, noch im Laufe dieses Jahres zweistellig werden könnten. Die Amazon-Aktie sei für UBS-Analyst Lloyd Walmsley ein Kauf mit Kursziel von 175 Dollar.Kursziel: 165 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 18.09.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.