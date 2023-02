Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon-Aktie habe es dieser Tage ohnehin schwer. Dazu komme jetzt noch die Nachricht, dass ein - ebenfalls börsennotierter - Konkurrent seine Gebühren streiche. Ein paar Haken habe die Sache aber. Der Vorgang ähnele ein bisschen dem Vorgehen chinesischer Tech-Giganten. Drohe nun ein neuer Preiskrieg im Onlinehandel?Der Auktionsplattformbetreiber eBay streiche sämtliche Gebühren - allerdings nur für alle privaten Verkäufe und nur in Deutschland. Mit dem Wegfall der Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen beseitige man die größte Hürde, die Verbraucher bislang beim Verkaufen über ebay.de gesehen hätten, habe das Unternehmen heute mitgeteilt. Deutschland sei nach den USA und Großbritannien die drittgrößte Umsatzregion für eBay.Bisher habe eBay von privaten Verkäufern eine Einstellungsgebühr genommen und dazu im prozentual zweistelligen Bereich mit einer Verkaufsprovision zugelangt. Die Gebührenstreichung gelte unbefristet.eBay verkaufe sein Vorgehen als familienfreundlich: Angesichts von Inflation und Energiekrise und "anderen widrigen Umständen" fehle Familien Geld und daher gebe es einen Bedarf, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Vor allem gehe es aber wohl darum, die Attraktivität der eigenen Plattform zu stärken. Die Gebührenstreichung solle sich so auch für die Plattform selbst rechnen. "Wir sehen, dass die privaten Verkäufer auch als Käufer viel aktiver sind. Diejenigen, die über eBay verkaufen, shoppen auch doppelt so viel wie die Käufer, die nur einkaufen", habe der Geschäftsführer von eBay Deutschland, Oliver Klinck, gesagt.Privatverkäufe würden bei eBay nur 20 Prozent des Geschäfts ausmachen.eBay dürfte mit seinem Vorgehen auch darauf abzielen, Privatkunden insgesamt stärker an seine Plattform zu binden. Eine große Abwanderungswelle bei Amazon sei aber unwahrscheinlich. Bei Amazon seien auch die externen Händler in der Regel professioneller Natur. Amazon habe zudem mit Angeboten wie Prime noch ganze andere Möglichkeiten, Kunden zu binden. In China flamme gerade wieder - ein potenziell kostenintensives - Wettbewerbsdenken auf. Direkt vergleichen lassen würden sich die Situationen aber nicht. eBay strebe offenbar mit seiner Initiative keinen Preiskampf an, sondern wolle unterm Strich mit seinem Vorgehen mehr Gewinn erzielen. Die eBay-Aktie sei derzeit keine "Aktionär"-Empfehlung, auch wenn sie sich zuletzt besser gehalten habe als Amazon und daher zumindest zeitweise ein Trading-Tipp gewesen sei.Für Amazon.com bleibt "Der Aktionär" grundsätzlich zuversichtlich gestimmt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2023)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.