Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

119,34 EUR +0,07% (23.09.2022, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

119,44 EUR +0,54% (23.09.2022, 09:56)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

117,31 USD -1,04% (22.09.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (23.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.36% habe die Amazon.com-Aktie seit ihrem Hoch vom November 2021 verloren. Damit stecke der Titel des Tech-Giganten im Bärenmarkt fest. Dabei habe es zuletzt nach einer nachhaltigen Gegenbewegung ausgesehen. Die Hoffnung der Statistik-Fans richte sich jetzt auf das anstehende vierte Quartal.Seit dem Zwischenhoch von Mitte August habe die Amazon.com 20% verloren und dabei die 50- und die 100-Tage-Linie sowie die horizontale Unterstützung bei 125 USD gerissen. Nun habe der Titel auf der horizontalen Unterstützung bei 117 USD aufgesetzt. Reiße auch diese Marke, drohe ein weiterer Abverkauf bis zum Verlaufstief bei 101,26 USD.Aus fundamentaler Sicht sei der Dip längst übertrieben. Zwar stecke auch Amazon.com die Kaufzurückhaltung der Kunden infolge der hohen Inflation nicht gänzlich weg, allerdings könne der US-Konzern mit seiner Preismacht und seinem immensen Kundenstamm die Herausforderungen besser kompensieren als viele andere Händler. Vielmehr sollte Amazon.com von der aktuellen Entwicklung mittel- bis langfristig profitieren, da etliche Konkurrenten den Problemen nicht gewachsen sein dürften.So habe sich auch am Optimismus der Analysten nichts geändert: 56 Experten der 59 von Bloomberg befragten Experten würden die Amazon.com mit "kaufen" einstufen, zwei würden "halten" sagen, einer "verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel betrage 171,78 USD, was ein Potenzial von 46% bedeute.Für den "Aktionär" sei Amazon.com nach wie vor eines der besten Unternehmen, in das man an der Börse investieren könne. Kursschwäche wie derzeit sei für Langfrist-Anleger eine tolle Kaufgelegenheit, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link