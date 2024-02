Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

154,96 EUR +5,77% (02.02.2024, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

159,28 USD +2,63% (01.02.2024, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Amazon habe gestern nach Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal 2023 vorgelegt und die Konsensschätzungen bei Umsatz und Gewinn erneut deutlich übertroffen, wobei das wichtige Cloud- und internationale Geschäft für signifikantes Wachstum gesorgt habe.Der Internetriese habe im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 14% auf USD 170,0 Mrd. verzeichnet. Dabei hätten Analyst:innen einen geringeren Wert von USD 166,2 Mrd. prognostiziert. Das internationale Geschäft, also ohne Nordamerika, mache mittlerweile 72% des Gesamtumsatzes aus und habe im Quartalsvergleich um starke 17% zugelegt, was maßgeblich zum Umsatzwachstum beigetragen habe. Noch deutlicher habe Amazon die Erwartungen hinsichtlich des Nettogewinns übertreffen können, welcher noch im Vorjahresquartal USD 278 Mio. betragen habe und nun auf USD 10,6 Mrd. (USD 1,00 je Aktie) angewachsen sei. Diesbezügliche Konsensschätzungen hätten sich lediglich auf USD 8,4 Mrd. (USD 0,80 je Aktie) belaufen.Amazon habe rund um seine E-Commerce-Plattform ein umfassendes digitales Imperium aufgebaut, das von intelligenten Lautsprechern bis hin zu Sportübertragungen reiche. Mit Amazon Web Services (AWS) sei das Unternehmen auch führend auf dem lukrativen Markt des Cloud Computing (Umsatzwachstum von 13%), auch wenn Microsoft durch die stärkere Integration von künstlicher Intelligenz seinen Vorsprung verringert habe. Vor der Bilanzpressekonferenz habe das Unternehmen angekündigt, einen KI-gestützten Einkaufsassistenten namens Rufus in seine App zu integrieren.Amazon prognostiziere für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen USD 138,0 Mrd. und USD 143,5 Mrd., was einem Wachstum zum Vorjahreszeitraum von 8% bzw. 13% entspreche. Analyst:innen seien von einem Umsatz in Höhe von USD 142,2,6 Mrd. ausgegangen, was nun am oberen Rand der von Amazon angegebenen Bandbreite liege. Außerdem erwarte das Unternehmen ein operatives Ergebnis zwischen USD 8,0 Mrd. und USD 12,0 Mrd., was ein beträchtliches Wachstum zum Vorjahreswert von USD 4,8 Mrd. in Aussicht stelle.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.