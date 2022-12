Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (06.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Schwach, schwächer, Amazon. Mit der Aktie des E-Commerce- und Cloud-Konzerns sei 2022 einfach kein Blumentopf zu gewinnen. Am Montag sei der Titel in einem schwachen Marktumfeld um 3,3 Prozent eingeknickt - seit Monatsanfang notiere Amazon nun sechs Prozent im Minus. Das Chartbild trübe sich merklich ein.Bleibe es bei Verlusten im Dezember, wäre es der fünfte negative Monat für Amazon-Aktionäre in Folge. Eine derart lange Durststrecke habe es zuletzt vor 16 Jahren gegeben.Seit Jahresanfang liege Amazon mit 45,4 Prozent im Minus - so schlecht sei es für die Aktie zuletzt 2000 gelaufen, als die New-Economy-Blase geplatzt sei.Aus charttechnischer Sicht drohe nun weiteres Ungemach, denn nach dem jüngsten Dip sei das Verlaufstief bei 85,87 Dollar sehr nah. Rutsche die Aktie unter diese Marke, warte als Nächstes bereits das Corona-Tief bei 81,30 Dollar.Das Kursziel würden die Analysten im Schnitt bei 138,61 Dollar sehen, was einem Potenzial von 52 Prozent entspreche.Amazon sei überreif für eine Gegenbewegung, denn das Potenzial des Konzerns sei unbestritten. Trotzdem sehe es aktuell nicht danach aus, dass der Markt seine Meinung zu Amazon ändere. Genau wie "Der Aktionär": Der bleibt bei seinem fairen Wert für die Aktie von 150 Euro, Stoppkurs: 85 Euro. (Analyse vom 06.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link