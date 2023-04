Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (14.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Cloud- und E-Commerce-Riesen Amazon habe am Donnerstag über vier Prozent zugelegt. Hauptgrund dafür sei jedoch nicht der freundliche Gesamtmarkt, sondern vielversprechende Worte des CEO Andy Jassy in seinem Jahresbrief. Besonders die Details zum AWS-Wachstum hätten Anleger aufhören lassen.CEO Andy Jassy habe einen vielversprechenden Wachstumskurs für das Cloud-Geschäft trotz kurzfristigen Gegenwinds hervorgehoben. Er habe AWS als einen der wichtigsten Umsatztreiber genannt, der 2023 bei unverändertem Tempo einen Umsatz von 85 Milliarden Dollar erzielen werde, obwohl sich die Einheit "noch in einem frühen Stadium der Adoptionskurve" befinde.Er habe erklärt, dass der kurzfristige Gegenwind, mit dem das Segment derzeit konfrontiert sei, die Rentabilität beeinträchtige. Unter dem Strich solle dies aber dazu dienen, die Kunden an Bord zu halten, während das Geschäft weiter wachse. Insgesamt habe er die Notwendigkeit heruntergespielt, "für ein bestimmtes Quartal oder Jahr zu optimieren", und sich stattdessen auf längerfristige Beziehungen konzentriert."Wir sind noch lange nicht fertig mit unseren Innovationen, und diese langfristige Investition sollte sich sowohl für die Kunden als auch für AWS als fruchtbar erweisen", habe Jassy geschrieben. "AWS befindet sich noch in den Anfängen seiner Entwicklung und hat die Chance auf ein außergewöhnliches Wachstum im nächsten Jahrzehnt."Die Aktie kämpfe sich unterdessen wieder in eine charttechnisch spannende Zone zurück. Nach dem sie kürzlich die 50-Tage-Linie bei rund 97 Dollar erfolgreich hinter sich gelassen habe, notiere sie nun erneut an der massiven Widerstandszone zwischen 100 und 108 Dollar. Werde dieser Bereich ebenfalls überschritten, dürfte sich die Aufwärtsdynamik weiter erhöhen.Kursziel: 120 Euro, Stopp: 70 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.