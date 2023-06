Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

117,18 EUR +0,33% (27.06.2023, 12:39)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

127,33 USD -1,55% (26.06.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin zu kaufen.2022 sei eines der schlimmsten Jahre für Amazon-Aktionäre mit einer glatten Kurshalbierung gewesen. 2023 sei dafür bislang eine Top-Entschädigung. 52 Prozent plus stünden seit Jahresbeginn zu Buche - im ersten und im zweiten Quartal sei es jeweils um 23 Prozent nach oben gegangen. Ein Blick zurück mache Hoffnung auf weitere Gewinne.Seit 1997 sei Amazon an der Börse - seitdem sei es zwölfmal vorgekommen, dass die Aktie im ersten und im zweiten Quartal gestiegen sei. In neun Fällen sei die Aktie danach weiter geklettert beziehungsweise habe in einem Quartal nur minimale Verluste verbucht: 1998, 2002, 2007, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017 und 2020.Im Schnitt habe Amazon seit dem IPO im dritten Quartal 7,7 Prozent gewonnen. Im vierten Quartal sei es durchschnittlich um 12 Prozent aufwärts gegangen.Gründe dafür, warum drittes und viertes Quartal 2023 ebenfalls weitere Gewinne bringen sollten, gebe es einige. Unter anderem komme der Konzern bei den Sparmaßnahmen gut voran, ohne sinnvolle Investitionen aus den Augen zu verlieren. So steigere Amazon zum Beispiel seine Investitionen im wachstumsstarken Indien bis 2030 um 6,5 Milliarden auf 26 Milliarden Dollar."Der Aktionär" sehe bei Amazon trotz der Rally immer noch Luft nach oben. Die Aktie, die seit der Empfehlung vom Januar 32 Prozent zugelegt hat, bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Amazon.com Inc. (Analyse vom 27.06.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.