Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (21.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Zehn Tage sei es her, dass die Börse ein Freudenfest gefeiert habe und die Anleger in einen Kaufrausch geraten seien. Der Grund seien niedriger als erwartete Inflationsdaten aus den USA gewesen. Auch die lange Zeit verschmähte Amazon.com-Aktie sei durch die Decke gegangen. Schnee von gestern. Der Blick gehe derzeit wieder nach unten.Der Anstieg über die 100-USD-Marke habe nur kurz gewährt - die Amazon.com habe die vergangene Woche bei 94,14 USD beendet. Halte das schlechte Sentiment angehalten, drohe zeitnah ein Test des Corona-Tiefs bei 81,30 USD. Damit habe sich die Kursexplosion als Strohfeuer und nicht als Befreiungsschlag erwiesen. Die monatelange Underperformance der Amazon.com-Aktie gehe weiter: Seit Jahresanfang habe der Titel 44% an Wert verloren, während der GAFAM-Index mit 32% und der NASDAQ 100 mit 28% im Minus notiere. 44% in einem Jahr habe Amazon.com zuletzt 2008 während der Finanzkrise verloren. Das schlechteste Jahr seit dem IPO 1997 sei 2000 gewesen, als der US-Konzern 80% seiner Marktkapitalisierung eingebüßt habe.Indes würden die Analysten ausgesprochen bullish für Amazon.com bleiben, obwohl der Konzern den konjunkturellen Gegenwind merklich zu spüren bekomme. Aktuell würden 54 Experten die Aktie mit "kaufen" einstufen, zwei würden "halten" halten, nur einer sage "verkaufen". Kaum ein Wert sei so beliebt bei den Profis an der Wall Street wie Amazon.com. Das Kursziel würden die Analysten im Schnitt bei 139,63 USD sehen. Das entspreche einem Potenzial von 48%.Kurzfristig müssten sich die Anleger bei Amazon.com weiterhin auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" vom Potenzial des E-Onlinehandel- und Cloud-Giganten voll überzeugt, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link