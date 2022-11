Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Kurse vieler Tech-Aktien seien in den vergangenen Monaten spürbar zurückgekommen, doch in der Gunst der Fondsmanager stünden sie immer noch sehr weit oben. Den Titel als Favorit der Hedgefonds habe sich laut einer aktuellen Studie von Goldman Sachs nun Microsoft geschnappt - und damit Amazon auf die Plätze verwiesen.Das Analystenteam um Goldman-Experte Ben Snider habe 786 Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 2,3 Billionen Dollar unter die Lupe genommen. Konkret hätten sie sich dabei die aktuellsten Quartalsmitteilungen der Fonds an die US-Börsenaufsicht SEC von Mitte November angeschaut. Das Ergebnis sei eine VIP-Liste mit 50 Aktien, die besonders häufig zu den zehn größten Long-Positionen in den Portfolios der untersuchten Hedgefonds vertreten seien.Besonders beliebt sei demnach die Aktie von Microsoft , die bei 82 Hedgefonds zu den Top 10 gehöre. Der bisherige Spitzenreiter Amazon zähle indes "nur" 79 Mal zu den zehn größten Positionen und rutsche damit auf Rang zwei ab.Platz drei belege die Aktie von Google-Mutter Alphabet , während die Plätze vier und fünf an zwei Aufsteiger gehen würden: Die Papiere von Uber und Netflix . Meta (ehemals Facebook) ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ) sei im Gegenzug aus den Top 5 von Goldmans VIP-Liste gefallen - zum ersten Mal seit 2014.Auch für den "Aktionär" würden die Aktien von Microsoft und Amazon zu den Favoriten im Tech-Sektor zählen, beide stünden auf der Empfehlungsliste. Mit Blick auf die aktuelle Kursschwäche sollten Anleger allerdings etwas Geduld mitbringen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.