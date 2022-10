Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (06.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der GAFAM-Index, der die Kursentwicklung von Alphabet, Apple, Meta (Facebook), Amazon.com und Microsoft wiedergebe, sei mit einem Plus von 5,4% ins vierte Quartal gestartet. Apple habe 6% zugelegt, Amazon.com 7%. Strohfeuer? Oder der Beginn einer (kräftigen) Gegenbewegung?Gleich vorweg: An den schwierigen Rahmenbedingungen habe sich nichts geändert. Die Inflation sei sehr hoch und zwinge die Notenbanken zu drastischen Zinsschritten. Damit würden FED, EZB und Co eine Rezession provozieren, die für einen Nachfragerückgang sorge, der die Preise runterbringe und letzten Endes wieder für deutlich mehr Normalität sorge.Bis das so weit sei, werde es noch Monate dauern. Der Schweizer Ökonom Thomas Straubhaar warne im Interview mit dem "Aktionär" davor, dass sich die Inflation nicht festfressen dürfe. "Die Zinsen waren viel zu lange viel zu niedrig", so Straubhaar. "Auf Dauer konnte das in einer kapitalistischen Marktwirtschaft nicht funktionieren."Steigende Zinsen seien Gift für Wachstumsunternehmen, da sie traditionell mehr auf Kredite angewiesen seien. Das belaste künftige Gewinne - und die Aktienkurse. Trotzdem stünden die Chancen auf eine Erholung im vierten Quartal gut. Die Kurse seien im Keller, viel Negatives sei eingepreist. Zudem sei Geld massenhaft da und die Bewertungen von Apple, Amazon.com und Co seien attraktiv wie lange nicht. Amazon.com komme auf ein 2023-KGV von 40, Apple auf eines von 23, Alphabet werde sogar nur mit dem 15-Fachen erwarteten Gewinn für 2023 bewertet. Folglich würden die Schnäppchenjäger mit den Füßen scharren.Die Analysten würden bei Big Tech längst Einstiegskurse sehen. Bei Amazon.com würden sie ein Kurspotenzial von 40% sehen, bei Apple 25%, bei Alphabet 40%, bei Microsoft 32% und bei der Facebook-Mutter Meta sogar 58%.Wenn Qualitätsaktien wie Amazon.com, Apple und Co korrigieren würden und günstig zu haben seien, sollte man nicht zögern und zugreifen. Das Timing könnte jetzt richtig sein, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2022)Hinweis:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stan-ley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.