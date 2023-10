Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (12.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der starke Renditeanstieg bei amerikanischen Staatsanleihen sorge für Unruhe bei der FED. Laut "Bloomberg" hätten sich nun hochrangige Vertreter der US-Notenbank für einen Zinsstopp ausgesprochen, da das Finanzumfeld ausreichend gestrafft sei. Das führe dazu, dass die Kurse von Big Tech wieder so richtig gut aussehen würden."Die steigenden Risikoaufschläge am Bondmarkt könnten einen Teil der Konjunkturabkühlung für uns übernehmen, sodass weniger Bedarf einer zusätzlichen Straffung der Geldpolitik besteht", habe Lorie Logan, Chefin der Notenbank von Dallas gesagt.Philip Jefferson, stellvertretender FED-Chef, habe erklärt, die "Verschärfung der finanziellen Bedingungen durch die Anleiherenditen im Auge" zu behalten.Seit der letzten FED-Sitzung am 19./20. September seien die Renditen kräftig angezogen. Für 10-jährige US-Staatsanleihen habe es zwischenzeitlich 4,8 Prozent Zinsen und damit so viel wie seit 16 Jahren nicht mehr gegeben. Die Kurse der Anleihen seien in der Folge stark gefallen. Eine Entwicklung, die der FED nicht gefallen könne.Mit der ersten Zinssenkung rechne eine Mehrheit der Marktteilnehmer (38,6 Prozent) am 12. Juni.Die Aussicht auf einen Zinsstopp und eine Zinswende womöglich schon in acht Monaten habe Tech-Werten Rückenwind gegeben. Amazon sei am Mittwoch um 1,8 Prozent auf 131,83 Dollar geklettert und habe die 100-Tage-Linie überwunden. Apple stieg über die 50-Tage-Linie, Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ) erreichte den höchsten Stand seit März 2022 und Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) den höchsten Stand seit April 2022, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link