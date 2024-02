Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

158,92 EUR +0,91% (14.02.2024, 11:43)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

168,68 USD -2,12% (13.02.2024, 21:59)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (14.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Jeff Bezos, Gründer und bis 2021 CEO von Amazon.com, warte nicht lange, um weiter Kasse zu machen. Weniger als zwei Wochen nach der Bekanntgabe seines Plans, 50 Mio. Aktien zu verkaufen, habe der 60-Jährige bereits 24 Mio. Aktien im Wert von mehr als 4 Mrd. USD abgestoßen.Die Verkäufe seien an nur vier Handelstagen erfolgt. Zuvor habe Bezos seit 2021 keine einzige Aktie mehr veräußert. Einen klaren Hinweis auf den Grund liefere der Zeitpunkt der Verkäufe. Bezos habe im November bekanntgegeben, von Seattle (liege im US-Bundesstaat Washington) nach Miami (liege im US-Bundesstaat Florida) umzuziehen. Washington habe 2022 eine Kapitalertragssteuer von 7% eingeführt, was bedeute, dass Bezos bei seinem Aktienverkauf 288 Mio. USD gespart habe.Bezos habe seit 2002 Aktien im Wert von über 30 Mrd. USD verkauft. In den vergangenen Jahren habe er einen wesentlichen Teil davon verwendet, um sein Weltraumprojekt Blue Origin zu finanzieren. Geschadet habe es dem Kurs nicht groß: Seit 2002 liege Amazon.com 32.000% im Plus.Amazon zähle für den "Aktionär" nach wie vor zu den Top-Basisinvestments. Das Rekordhoch sei nicht mehr weit entfernt. Anleger sollten dabeibleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2024)Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link